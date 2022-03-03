Переговоры представителей России и Украины состоятся 3 марта – Лавров

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Переговоры представителей России и Украины состоятся в четверг, 3 марта, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Он выразил уверенность в том, что решение кризиса вокруг Украины будет найдено.

"Конечно, решение будет найдено, я не сомневаюсь. Условия, которые являются минимальными для нас, хорошо известны, они обсуждаются в том числе на переговорах с украинской стороной, как это было в Гомеле, как должно состояться сегодня", – приводит слова Лаврова РИА Новости.

Также глава внешнеполитического ведомства России выразил уверенность, что вскоре истерия Запада вокруг Украины пройдет.

"Я уверен, что эта истерия пройдет, перебесятся наши западные партнеры, я по-другому не могу даже выражаться", – отметил Лавров.

Он подчеркнул, что Россия не строит свою политику по принципу эскалация ради деэскалации, страны НАТО и Украина ведут разговор о возможности ядерной войны.

По его словам, условия применения РФ ядерного оружия описаны в военной доктрине.

"Но разговор про ядерную войну сейчас ведется. Прошу вас очень внимательно посмотреть на те высказывания, которые звучали, и на тех персонажей, которые эти высказывания делали", – пояснил глава МИД РФ.

Он добавил, что Москва не может позволить, чтобы с украинской территории исходила угроза прямого нападения на Россию.

Лавров также подчеркнул, что Запад слушает Россию, но не слышит ее.

"Они пытаются нам всячески навязать свое понимание того, как дальше жить в Европе. Я уверен, что Россию мир слушает. Насколько нас слышат, пока мне сказать трудно. Думаю, что большинство понимает, о чем идет речь, но вынуждены подчиняться самому жесткому, жестокому диктатору", – заключил Лавров.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

28 февраля прошли переговоры представителей России и Украины по сложившейся ситуации. Они продлились примерно пять часов. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что сторонам удалось найти точки соприкосновения, по которым они могут выработать общие позиции. Он также отметил, что переговорный процесс будет продолжен.

