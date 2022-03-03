В МИД прокомментировали заявление Байдена о разрыве отношений с РФ

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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о полном разрыве отношений с Москвой.

По словам дипломата, это является очередной попыткой запугать, чему Россия не поддается. Рябков подчеркнул, что российские власти продолжают работу и уверенно выполняют конкретные задачи.

"Никто диалог с США не прерывает, форматы, каналы этого диалога – вопрос отдельный, конфигурация этих каналов зависит от той конкретики задач, которые стоят перед нами", – приводит слова Рябкова ТАСС.

До этого американский лидер Джо Байден заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой полностью разрушены из-за происходящих событий вокруг Украины.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты закрывают воздушное пространство для российских самолетов. Ограничение затрагивает в том числе лайнеры, которые осуществляют чартерные рейсы.

Также власти США предупредили о возможном перехвате российских самолетов в воздушном пространстве страны с 05:00 по московскому времени 3 марта. Кроме того, говорится о возможном задержании экипажа.

Ситуация обострилась 24 февраля, когда Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

