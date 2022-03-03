В МИД РФ заявили о блокировке работы дипломатов телефонными террористами

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Официальный представить МИД РФ Мария Захарова сообщила, что телефонные террористы из ряда стран блокируют работу российских дипломатов за рубежом.

"Телефоны горячих линий, экстренной связи и контактная информация используются телефонными террористами. Они звонят в основном с территории Украины, Польши, США и Германии", – сказала Захарова в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Москва столкнулась с "информационным терроризмом" и распространением фейков. Он отметил, что ознакомиться с актуальной правдивой информацией можно в специальном разделе на официальном сайте МИД РФ.

Кроме того, в России запустили ресурс "Объясняем.рф". На портале будет публиковаться только проверенная информация обо всех сферах жизни на фоне фейков и непроверенных данных.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

