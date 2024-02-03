В Белом доме назвали успешными удары по объектам в Сирии и Ираке

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Американская администрация полагает, что нанесенные США удары по территории Ирака и Сирии были успешными. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби.

Он добавил, что на данный момент американская сторона не располагает точными данными по количеству убитых и раненых боевиков. Среди военных самолетов США потери не зафиксированы, отметил Кирби.

По его словам, армия США подвергла бомбардировке в общей сложности семь объектов, четыре из которых находятся в Сирии, а оставшиеся – в Ираке. Всего операция длилась около 30 минут, были поражены более 85 целей.

Ранее Центральное командование Вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по территории Сирии и Ирака, сообщив, что под бомбардировку попали командные, оперативные и разведывательные центры, склады ракет и беспилотников, а также объекты логистической и боевой цепи поставок Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и проиранских группировок.

Авиаудары были совершены в ответ на недавнюю атаку на военную базу США в Иордании, в результате которой трое американских военнослужащих погибли и еще несколько пострадали.

Президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты могут вновь атаковать военные объекты проиранских группировок. Он подчеркнул, что Вашингтон будет готов ответить на любые атаки по американским гражданам.

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