Москвичей старше 65 лет просят оставаться дома из-за COVID-19

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

15:12

Политолог оценил возможность объявления импичмента Зеленскому

политика за рубежом

Фото: РИА Новости/Стрингер

Политолог и экономист Александр Дудчак назвал маловероятным официальный импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает RT.

По мнению эксперта, процедура является многоступенчатой, а потому на данный момент нет оснований полагать, что глава государства покинет свой пост.

"Есть оговоренные в Конституции причины – чтобы применить их к Зеленскому, надо постараться. Потом нужно собрать достаточно большое количество голосов, которое пока вряд ли смогут собрать", – заявил политолог.

Дудчак также уточнил, что импичмент по инициативе оппозиционных сил может создать мощный пиар этой стороне. При этом специалист заявил, что у авторов инициативы вряд ли что-то получится.

Ранее стало известно, что фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" инициирует импичмент Владимиру Зеленскому. Свое решение политики объяснили тем, что глава государства заблокировал сразу несколько телеканалов.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать