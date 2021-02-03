Политолог оценил возможность объявления импичмента Зеленскому

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Политолог и экономист Александр Дудчак назвал маловероятным официальный импичмент президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает RT.

По мнению эксперта, процедура является многоступенчатой, а потому на данный момент нет оснований полагать, что глава государства покинет свой пост.

"Есть оговоренные в Конституции причины – чтобы применить их к Зеленскому, надо постараться. Потом нужно собрать достаточно большое количество голосов, которое пока вряд ли смогут собрать", – заявил политолог.

Дудчак также уточнил, что импичмент по инициативе оппозиционных сил может создать мощный пиар этой стороне. При этом специалист заявил, что у авторов инициативы вряд ли что-то получится.

Ранее стало известно, что фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" инициирует импичмент Владимиру Зеленскому. Свое решение политики объяснили тем, что глава государства заблокировал сразу несколько телеканалов.

