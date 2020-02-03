Захарова оценила слова главы МИД Польши о победе в историческом споре с Россией

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на слова главы МИД Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией.

"Так думают все Наполеоны: и Бонапарт, и в больнице", – написала Захарова на своей официальной странице в Facebook.

Глава МИД Польши Яцек Чапутович ранее заявил, что республика одержала победу в историческом споре с Россией. По его словам, ранее Москва пыталась навязать свое видение истории, но так и не смогла воплотить это в реальность.

Чапутович отметил, что с этого момента Польша и Россия должны успокоиться и нормализовать российско-польские отношения, поскольку являются соседними государствами.

Ранее в польском МИДе заявляли о безоговорочном праве на военные репарации от России. Заместитель министра иностранных дел страны Павел Яблонский отмечал, что эта тема находится на постоянном контроле.

До этого в Польше несколько раз утверждали, что Россия обязана выплатить компенсацию за ущерб во Второй мировой войне.

По мнению старшего научного сотрудника Института славяноведения РАН Вадима Волубева, подобные заявления говорят о том, что Варшава до сих пор погружена в исторические обиды.

