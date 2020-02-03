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Политика

15:54

В Кремле ответили на заявления Эрдогана о присоединении Крыма к России

политика

Фото: АР/Pool Presidential Press Service

В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму и по ситуации с крымскими татарами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам", – цитирует "Газета.ру" слова Пескова.

Боле того, пресс-секретарь российского лидера напомнил, что глава Турции имеет действующее приглашение от президента РФ на посещение Крыма, уточнив, что Эрдоган может в любое время приехать в Крым для детального изучения вопроса по правам крымских татар.

Ранее Эрдоган заявил, что Анкара не признает законность перехода Крыма под юрисдикцию России. Он отмечал, что Турция продолжает пристально следить за крымскими татарами, уточнив, что турецких властей и Украину волнует этот вопрос.

Летом 2019 года Эрдоган заявил, что Турция не признала и не признает аннексию Крыма и продолжит защиту прав крымских татар. В свою очередь, глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек призвал главу государства Реджепа Тайипа Эрдогана признать Крым российским, так как Москва остается важным стратегическим партнером Стамбула.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по результатам референдума, который, как неоднократно указывала Москва, прошел с соблюдением международных норм, так что вопрос о статусе полуострова закрыт.

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