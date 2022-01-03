Песков оценил сроки проведения саммита "пятерки" Совбеза ООН

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что порядок проведения саммита государств – постоянных членов Совета Безопасности ООН еще не определен. Об этом сообщает ТАСС.

"Дат пока нет", – заявил представитель Кремля.

В январе 2020 года президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости встречи лидеров России, Великобритании, США, Китая и Франции для обсуждения глобальных вопросов стабильности и безопасности.

Идею соответствующей встречи поддержали все постоянные члены Совбеза ООН.

Ранее лидеры стран "ядерной пятерки" (аналогично Россия, США, Китай, Франция и Великобритания) выступили с заявлением о недопущении гонки вооружений и ядерной войны. В Госдуме назвали выступление стран "историческим событием".