Израиль запретил въезд грузовиков с гуманитарной помощью в Газу через КПП "Рафах"

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Израильские власти запретили въезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе палестинского анклава и Египта. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на Общество Красного Полумесяца Палестины (ОКПП).

Сообщается, что Израиль запретил въезд грузовиков с гуманитарной помощью в сектор Газа через КПП "Рафах" до дальнейшего уведомления.

В пятницу, 1 декабря, Израиль сообщил о нарушении гуманитарного перемирия со стороны сектора Газа. Противовоздушная система еврейского государства сбила ракету, которая была выпущена со стороны анклава.

После этого израильская армия возобновила боевые действия против палестинских боевиков. ЦАХАЛ обвинила ХАМАС в нарушении гуманитарной паузы и открыла огонь.

При этом ХАМАС ответственность за возобновление боевых действий возложило на Израиль и США. По словам представителей группировки, Израиль отклонил все предложения для продления перемирия.