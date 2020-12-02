Лукашенко заявил, что в НАТО готовятся к захвату западных земель Белоруссии

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В НАТО формируется военная группировка для захвата западных белорусских территорий, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите лидеров стран ОДКБ. Об этом сообщает БелТА.

"Дело, цитирую, "в исторической принадлежности белорусских земель Польше". Это заявляется уже в открытом режиме. Разве я, как президент, и белорусы могут с этим согласиться? Оказывается, там, где мы сегодня живем, нам не принадлежат эти земли. Ясно кому. В этом направлении и действуют", – сказал Лукашенко.

По словам президента Белоруссии, "дело в создании военной группировки НАТО для захвата этих земель" в целях создания "санитарного пояса между Белоруссией и Россией".

Лукашенко отметил, что это "цели, которые после распада [Советского] Союза, в середине 1990-х не удалось реализовать", а "события в Беларуси – это трамплин для давления на Российскую Федерацию".

Он также подчеркнул, что государствам – членам ОДКБ необходимо быть едиными "как никогда", уточнив, что основа единства стран – экономика.

Ранее Владимир Путин выразил беспокойство вмешательством извне во внутренние дела некоторых государств, приведя в качестве примера события в Белоруссии. Он заявил, что такие попытки, как правило, объясняются хорошими намерениями, однако именно ими "вымощена дорога в ад".

9 августа в Белоруссии состоялись выборы главы государства. Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз. По данным ЦИК республики, Лукашенко набрал 80,1 процента голосов, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская – 10,12 процента.

В дальнейшем в Белоруссии начались акции протеста. Кроме того, 26 октября Тихановская объявила о начале забастовки из-за отказа Лукашенко покинуть пост.