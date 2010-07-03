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Политика

20:39

Пакистан вернет России долг в 93,5 миллиона долларов

политика экономика

Фото: depositphotos/pressmaster

Пакистан вернет России долг в 93,5 миллиона долларов. Страны подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям СССР, сообщает ТАСС.

Средства зачислят в течение 90 дней с даты вступления соглашения в силу.

До последнего времени между странами оставались неурегулированные обязательства по возврату российской стороне средств со счетов госкорпорации "ВЭБ.РФ" в Национальном банке Пакистана.

Эти средства поступили в погашение задолженности Пакистана по ранее предоставленным СССР государственным кредитам, однако Пакистан их заблокировал из-за отсутствия договоренностей об урегулировании встречных претензий.

В ноябре 2015 года сторонам удалось договориться об урегулировании всех взаимных претензий и парафировать проект межправительственного соглашения.

Ранее на форуме "Россия – Африка", состоявшемся в октябре в Сочи, Владимир Путин заявил, что общая сумма списания задолженности африканским странам уже превышает 20 миллиардов долларов.

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