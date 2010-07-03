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Пакистан вернет России долг в 93,5 миллиона долларов. Страны подписали соглашение об урегулировании взаимных финансовых требований и обязательств по операциям СССР, сообщает ТАСС.
Средства зачислят в течение 90 дней с даты вступления соглашения в силу.
До последнего времени между странами оставались неурегулированные обязательства по возврату российской стороне средств со счетов госкорпорации "ВЭБ.РФ" в Национальном банке Пакистана.
Эти средства поступили в погашение задолженности Пакистана по ранее предоставленным СССР государственным кредитам, однако Пакистан их заблокировал из-за отсутствия договоренностей об урегулировании встречных претензий.
В ноябре 2015 года сторонам удалось договориться об урегулировании всех взаимных претензий и парафировать проект межправительственного соглашения.
Ранее на форуме "Россия – Африка", состоявшемся в октябре в Сочи, Владимир Путин заявил, что общая сумма списания задолженности африканским странам уже превышает 20 миллиардов долларов.