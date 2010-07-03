В Госдуме прокомментировали заявление о "выигрыше" Украины на рынке вооружений

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Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин оценил заявление о том, что украинский концерн "Укроборонпром" "выигрывает" у России на внешних рынках.

"Можно, конечно, пытаться поднять какие-то патриотические ноты и пытаться обозначить свою фамилию в СМИ, но все это легко проверяемая информация", – цитирует Шерина RT.

По его словам, любой украинский школьник может зайти в интернет и посмотреть, какой объем средств получают страны от продажи вооружения на внешнем рынке.

Депутат напомнил, что по этому показателю Россия "который год занимает уверенное второе место". Появление "нового конкурента" на рынке вооружений в лице Украины "будет большой новостью" для США, добавил он.

Гендиректор концерна "Укроборонпром" Мустафа Найем заявил, что украинский концерн "выигрывает" у РФ на внешних рынках, выделив "огромный интеллектуальный потенциал" Украины в военной сфере.

Найем отметил, что концерн обслуживает технику советского происхождения и предоставляет комплектующие к бронетехнике и авиации.

Ранее депутат Госдумы Руслан Бальбек призвал не рассматривать всерьез заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о пяти сценариях реинтеграции Донбасса.