Захарова ответила Украине на готовность "принять пару областей" России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление украинского правительства о готовности принять в свой состав "пару областей" России, передает ИА "НСН".

Захарова напомнила о судьбе российского Крыма, заявив, что "российская область" уже была в составе Украины и "ей там не понравилось".

Ранее вице-премьер правительства Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба прокомментировал слова главы Госдумы Вячеслава Володина о потере контроля Киева над некоторыми областями.

Вице-премьер на это заявление ответил, что Украина не только держит контроль над своими территориями, но и готова "принять пару областей России".

Зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Валерий Селезнев до этого заявил, что Украину может ждать непростая зима. Так он оценил намерение партии "Европейская солидарность" внести в украинский парламент проект постановления. Он предполагает запрет прямых закупок "голубого" топлива у России.

