Рик Перри оставил пост министра энергетики США

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Министр энергетики США Рик Перри покинул свой пост. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

"Сегодня я прощаюсь с министерством энергетики. Для меня было честью и привилегией всей жизни служить в администрации президента Дональда Трампа в качестве министра", – заявил Перри.

Today I bid farewell to the Department of @ENERGY. It has been the honor and privilege of a lifetime to serve in the @realDonaldTrump Administration as your Secretary. Thank you to my wife, my children, and to the American people for allowing me to serve. Signing off. – RP pic.twitter.com/AlxYNLsqrf — Rick Perry (@SecretaryPerry) 2 декабря 2019 г.



Перри также поблагодарил членов своей семьи и американский народ за поддержку.

На посту министра энергетики США Рик Перри работал с весны 2017 года. Впервые о его возможной отставке стало известно спустя два года, в апреле 2019-го.

В октябре нынешнего года экс-министр раскритиковал запуск газопровода "Северный поток – 2", которым занимается Россия. По мнению Перри, проект представляет угрозу безопасности всей Европы.

