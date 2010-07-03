Рик Перри оставил пост министра энергетики США

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Министр энергетики США Рик Перри покинул свой пост. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".
"Сегодня я прощаюсь с министерством энергетики. Для меня было честью и привилегией всей жизни служить в администрации президента Дональда Трампа в качестве министра", – заявил Перри.
Перри также поблагодарил членов своей семьи и американский народ за поддержку.
На посту министра энергетики США Рик Перри работал с весны 2017 года. Впервые о его возможной отставке стало известно спустя два года, в апреле 2019-го.
В октябре нынешнего года экс-министр раскритиковал запуск газопровода "Северный поток – 2", которым занимается Россия. По мнению Перри, проект представляет угрозу безопасности всей Европы.