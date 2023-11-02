Боевики "Джебхат ан-Нусры" готовят удар по гражданской инфраструктуре в Сирии – ЦПВС

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Террористическая организация "Джебхат ан-Нусра" (запрещена на территории РФ) намерена осуществить удары с использованием беспилотников и систем РСЗО дальнего действия по объектам гражданской инфраструктуры на подконтрольной сирийским властям территории. Об этом рассказал замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить, пишет ТАСС.

"<...> террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра", действующая в Идлибской зоне деэскалации, осуществляет подготовку к нанесению ударов по объектам гражданской инфраструктуры на подконтрольной сирийскому правительству территории в провинциях Хама и Алеппо", – сказал он.

Днем ранее Кулить рассказал, что воздушно-космические силы РФ нанесли удары по объектам боевиков в провинции Идлиб, поразив опорный пункт и подземное укрытие террористов.

До этого стало известно, что ВКС РФ осуществили авиаудары по объектам боевиков, поразив два подземных укрытия и склад с комплектующими для БПЛА в Идлибе.