Официальный запрет на деятельность ХАМАС вступил в силу в Германии

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Официальный запрет на деятельность палестинского движения ХАМАС начал действовать в Германии. Об этом сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер, слова которой приводит ТАСС.

Ранее о возможности введения этого запрета говорил канцлер страны Олаф Шольц.

"Сегодня я запрещаю деятельность ХАМАС и организации Samidoun", – объявила Фезер.

7 октября Израиль подвергся массированной ракетной атаке со стороны сектора Газа. В сторону еврейского государства было выпущено несколько тысяч ракет. Одновременно с этим бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля и захватили мирных граждан и военных в заложники.

В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

По последним данным, подтвержденное число заложников, удерживаемых силами ХАМАС в секторе Газа, достигло 242 человек.

1 ноября представители ХАМАС разрешили покинуть Газу гражданам Японии, Австрии, Чехии, Финляндии, Австралии, Болгарии, Индонезии и Иордании.



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