Байден допустил скорое завершение карьеры Нетаньяху – СМИ

Фото: ТАСС/AP/Evan Vucci

Президент США Джо Байден считает, что политическая карьера премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху скоро завершится. Об этом сообщает издание Politico.

По данным издания, в Белом доме считают, что Нетаньяху будет одним из тех, кого соотечественники признают ответственными за военно-политические просчеты, из-за которых ХАМАС сумел 7 октября атаковать юг Израиля.

"Администрация (президента США Джо Байдена. – Прим. ред.) считает, что дни Нетаньяху в его должности сочтены... Ожидается, что израильский премьер, вероятно, продержится считанные месяцы или по крайней мере пока не закончится начальная фаза военной кампании в секторе Газа", – указано в сообщении.

При этом источники издания сообщают, что Байден в разговоре с Нетаньяху уже сейчас предложил ему подумать об уроках, которыми он поделится со своим преемником.

7 октября сектор Газа начал операцию против Израиля, выпустив в его сторону тысячи ракет. Армия обороны еврейского государства (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа.

8 октября Израиль официально перешел в "состояние войны", что было одобрено военно-политическим кабинетом страны.

РФ готовится эвакуировать из сектора Газа более 900 граждан России и СНГ