Израиль как оккупирующая держава не обладает правом на самооборону – Небензя

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Россия в очередной раз призывает противоборствующие стороны в Израиле и секторе Газа прекратить кровопролитие и дать возможность посредникам работать над решением конфликта дипломатическим путем. Об этом заявил на 10-й чрезвычайной спецсессии ГА ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

"Мы призываем противоборствующие стороны немедленно остановить кровопролитие и дать возможность посредникам поработать над дипломатическим решением, в том числе над скорейшим освобождением заложников", – приводит его слова РИА Новости.

Небензя подчеркнул, что рано или поздно по этому пути все равно придется пойти, вопрос только в том, сколько невинных людей погибнет за это время.

Он также заявил, что право на самооборону в палестино-израильском конфликте не распространяется на Израиль, так как он является оккупирующим государством. По его словам, это подтверждено консультативным заключением Международного суда в 2004 году.

Небензя обратил внимание и на лицемерие США и их союзников, которые в других ситуациях обращают призывы к соблюдению гуманитарного права, а сегодня, видя ужасающие разрушения в Газе и гибель тысяч детей, "словно воды в рот набрали".

До этого постпред РФ заявил, что Совбез ООН фактически парализован из-за позиции США по палестино-израильскому конфликту.

Он напомнил, что Россия дважды выходила с подобными инициативами, "но у Вашингтона и Западного Иерусалима совсем другие планы – истребить население Газы или выдавить его за пределы сектора".

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. После этого бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".



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