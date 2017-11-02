РФ не увидела на слушаниях в сенате доказательств "вмешательства"

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Показания представителей Twitter, Facebook и Google во время слушания в американском сенате подтверждают отсутствие доказательств о вмешательстве РФ в выборы в США. Об этом представители посольства РФ в Вашингтоне написали в Facebook.

Как сообщает "Газета.ру", в посольстве призвали к сотрудничеству между Россией и США.

"Мы должны найти возможность объединить наши усилия", – цитирует издание комментарий российских дипломатов.

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