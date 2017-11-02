02 ноября 2017, 06:34В мире
РФ не увидела на слушаниях в сенате доказательств "вмешательства"
Фото: ТАСС/imago stock&people
Показания представителей Twitter, Facebook и Google во время слушания в американском сенате подтверждают отсутствие доказательств о вмешательстве РФ в выборы в США. Об этом представители посольства РФ в Вашингтоне написали в Facebook.
Как сообщает "Газета.ру", в посольстве призвали к сотрудничеству между Россией и США.
"Мы должны найти возможность объединить наши усилия", – цитирует издание комментарий российских дипломатов.
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!