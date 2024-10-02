Захарова назвала эскалацию на Ближнем Востоке полным провалом администрации Байдена

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Действия администрации президента США Джо Байдена на Ближнем Востоке стали полным провалом. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале.

"Полный провал администрации Байдена на Ближнем Востоке. Кровавая драма, которая только набирает обороты", – отметила дипломат.

По мнению Захаровой, невнятные заявления Белого дома лишь показывают полную беспомощность в разрешении кризисов, а усилия госсекретаря США Энтони Блинкена привели к тупику и десяткам тысяч жертв.

Ракетная атака Ирана на Израиль началась вечером 1 октября. Согласно заявлению корпуса стражей исламской революции в Иране, она стала ответом на убийство главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения "Хезболла" Хасана Насруллы и замглавы КСИР Аббаса Нилфорушана.

Сирены воздушной тревоги звучали в районах по всему Израилю, после атаки населению было разрешено покинуть убежища. Согласно оценкам Белого дома, Иран выпустил по целям в Израиле около 200 баллистических ракет.