Россия выдала Белоруссии 11 человек для привлечения к ответственности по уголовным делам

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина
Россия выдала Белоруссии 11 человек для привлечения к уголовной ответственности, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.
Отмечается, что выдача была произведена в связи с запросом белорусских властей. По словам представителей ГП РФ, их обвиняют в совершении преступлений против личности, против собственности, а также против правосудия.
В частности, Белоруссии выдали Анну Малащенко, которая обвиняется в угрозе убийства. Также властям республики был передан Александр Жуков. Сообщается, что он вместе с сообщником проник в заготовочный цех фирмы "Евролайк" и похитил имущество компании.
В Генпрокуратуре отметили, что Россия также выдала Александра Комяка. Он управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. При этом у него не было прав на управление машиной.
Передача состоялась на территории Смоленской области. При этом были соблюдены все необходимые меры санитарной безопасности, подчеркнули в ведомстве.
Ранее между президентами России и Белоруссии Владимиром Путиным и Александром Лукашенко состоялся телефонный разговор. В его рамках затрагивались вопросы реализации договоренностей между двумя странами. Стороны подтвердили настрой на укрепление союзничества государств.
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