02 сентября, 20:22Политика
В США умер экс-дипломат Билл Ричардсон, контактировавший с РФ по вопросу заключенных
Фото: ТАСС/AP Photo/Seth Wenig
Бывший американский политик Билл Ричардсон, который занимался контактами с Россией по вопросу заключенных, умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщает телеканал MSNBC.
В прошлом Билл Ричардсон был постоянным представителем США в ООН, министром энергетики при администрации президента Билла Клинтона и губернатором штата Нью-Мексико.
По данным СМИ, в прошлом году Ричардсон посещал Москву для серии переговоров по вопросу освобождения американских граждан, отбывающих наказание в российских тюрьмах. Одним из его успехов на этом поприще стало возвращение на родину американца Тэйлора Дадли, который был арестован в РФ после незаконного перехода границы с Польшей.
В августе несколько сенаторов-демократов выступили с инициативой выдвижения Билла Ричардсона на Нобелевскую премию мира.
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