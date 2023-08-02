Глава МИД Бразилии заявил, что решение о расширении БРИКС должно быть консенсусным

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Решение о возможном расширении объединения БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) по конкретным странам должно приниматься на основании консенсуса. Такое заявление сделал министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра.

"Обсудить и прийти к консенсусу", – приводит его слова ТАСС.

Глава бразильского МИД подчеркнул, что если все пять стран объединения не договорятся, то "дальше дело не пойдет".

Виэйра считает, что для присоединения к БРИКС, кандидаты должны разделять позицию объединения по вопросам обновления институтов глобального управления и реформирования Совбеза ООН. Кроме того, он считает необходимым принимать во внимание сохранение регионального баланса объединения в случае его расширения.

Ранее Индия и Бразилия выступили против призыва Китая быстро расширить группу БРИКС. Предполагается, что Бразилия опасается стремления объединения стать противовесом США и Евросоюзу, тогда как в Индии выступают за более строгие правила присоединения к организации.

Пресс-секретарь Кремля РФ Дмитрий Песков отмечал, что тема расширения БРИКС действительно стоит на повестке дня, однако между членами объединения существуют разногласия по этому поводу.

