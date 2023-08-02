В посольстве РФ заявили об отсутствии угрозы дипломатам на фоне столкновений в Сенегале

Фото: 123RF/ngonhan

Угрозы российским дипломатам на фоне напряженной обстановки в Сенегале нет. Об этом ТАСС сообщили в диппредставительстве РФ в Дакаре.

Беспорядки в Сенегале происходят из-за того, что лидера опозиционной партии "Патриоты Сенегала за труд, этику и братство" Османа Сонко осудили на три года и отправили в тюрьму за Дакаром. Ранее он находился под домашним арестом.

"На этой волне как раз произошли столкновения, три человека скончались за эти три дня. Вчера также сгорел автобус в пригороде Дакара", – информировали в посольстве.

Ранее в российском посольстве в Дакаре рекомендовали соотечественникам отказаться от поездок в Сенегал. Угроза пребывания была вызвана не стихающими в стране протестами. Проживающим в Сенегале гражданам РФ рекомендовали не выходить на улицы без необходимости.

