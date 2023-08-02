Мятежники в Нигере назначили новых глав регионов страны

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Национальный совет спасения родины (НССР), захвативший власть в Нигере, объявил о назначении новых глав регионов в стране. Их имена в эфире RTN огласил представитель группы.

Согласно заявлению одного из мятежников, главой столичного региона Ниамей был назначен бригадный генерал Абду Ассуман Харуна, Тахуа – старший полковник Умару Тавайе. Агадес возглавит бригадный генерал Ибро Булама, отвечать за Досо будет бригадный генерал Иро Умару. Регион Диффа был закреплен за бригадным генералом Ибрагимом Багадомой, Маради – генеральным инспектором полиции Иссуфу Мамане.

Госпереворот в Нигере произошел 26 июля. Ответственность за переход власти взял на себя командующий президентской гвардией Нигера генерал Абдурахман Чиани.

После захвата власти мятежники рекомендовали мировым государствам не вмешиваться во внутренние дела страны, пригрозив ответными действиями.

Переходные правительства Буркина-Фасо и Мали выразили поддержку, заявив, что военную интервенцию в Нигер они сочтут за объявление им войны. Кроме того, эти страны также сообщили о готовности покинуть экономическое сообщество стран Западной Африки.



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