США могут объявить о новом выделении военной помощи Киеву на следующей неделе – СМИ

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Вашингтон может объявить о предоставлении нового пакета военной помощи Киеву на следующей неделе. Об этом сообщает газета Politico.

Издание напоминает, что прошлый пакет помощи Вашингтона включал в себя средства ПВО, бронетехнику, а также артиллерийские и другие боеприпасы на общую сумму в 400 миллионов долларов.

Отмечается, что о составе нового транша Пентагон объявит в начале следующей недели.

Ранее в СМИ сообщили, что власти США планируют начать поставки танков Abrams на Украину в сентябре.

Отмечается, что Соединенные Штаты в августе планируют отправить несколько танков этого типа в Германию на модернизацию. Первая партия Abrams поступит на Украину уже в следующем месяце.

До этого стало известно, что с начала 2023 года Украина получила более 25 миллиардов долларов международной финансовой помощи. Внешние ресурсы составили 49,1% всех поступлений в общий фонд государственного бюджета Украины, сообщила глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Западные страны не готовы к новым военным поставкам Украине – СМИ