В Совфеде прокомментировали законопроект по ужесточению антироссийских санкций США

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Тема антироссийских санкций будет сохраняться в пропагандистских политических целях, но в ближайшие месяцы вряд ли получит законодательное развитие. Такое мнение высказал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

"Таких инициатив и заявлений мы будем видеть все больше по мере того, как приближаются промежуточные выборы в конгресс 6 ноября. Каждая из таких инициатив призвана подкрепить изначально ложную версию о "вмешательстве" России в президентские выборы 2016 года и возможного "вмешательства" в выборы 2018 года. Это ситуация, когда инсинуации и спекуляции являются неким инструментом, чтобы подтвердить жизнеспособность и правомерность предыдущих", – сказал он в разговоре с RT.

Косачев также отметил, что чем ближе выборы в конгресс, тем более непонятной становится внутриполитическая ситуация в США и расстановка политических сил.

Ранее стало известно, что сенаторы США от обеих партий внесли в конгресс проект закона об ужесточении антироссийских санкций.

Проект предусматривает введение обязательных санкций в рамках закона "О противодействии противникам Америки" (CAATSA) и дополнительных ограничительных мер против России. Отмечается, что принятый в 2017 году CAATSA сильно сузил возможности президента США смягчать или отменять санкции без согласия законодательной власти.

В законопроекте говорится об "ужесточении санкций в отношении энергетического и финансового секторов России" и о введении мер против "олигархов и государственных предприятий". Кроме того, там говорится о необходимости ограничительных мер в отношении "действующих в киберпространстве лиц".