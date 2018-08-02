Молодежные организации призвали проинформировать граждан о нововведениях на выборах мэра

Фото: портал Москва 24/Анастасия Корнишкина

Молодежные организации призвали проинформировать о нововведениях, которые появятся на выборах мэра столицы, в том числе посредством социальных сетей. С таким обращением выступил член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут на встрече членов Мосгоризбиркома с молодежными организациями, передает Агентство "Москва".

"Я думаю, что люди все взрослые, и говорить, что выборы – это мероприятие, которые имеет значение для любого общества, нет необходимости. Мы просим обойти ваших соседей, по дачам в том числе, опубликовать в социальных сетях информацию о предстоящих выборах и новшествах. Мы будем вам безмерно благодарны за любое участие в этой работе", – сказал Реут.

На предстоящих выборах мэра Москвы появятся несколько новшеств. Время работы избирательных участков продлено на два часа.

Общественная палата Москвы получила право назначать наблюдателей в избирательные комиссии, действующие на территории столицы.

Кроме того, избирательные участки будут организованы в Московской, Калужской, Владимирской и Тульский областях.

Ранее сообщалось, что Общественная палата столицы открыла дополнительный набор в корпус наблюдателей на выборах мэра города. Набор открыт на сайте ОП. На выборах мэра столицы волонтеры будут контролировать ход голосования и подсчет голосов.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. Из 33 кандидатов зарегистрировали пятерых: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".