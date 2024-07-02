Приставы передали в доход РФ акции двух компаний олигарха Коломойского

Фото: ТАСС/EPA/STR (Игорь Коломойский внесен Росфинмониторингом в реестр экстремистов и террористов)

Приставы изъяли и передали в доход РФ акции двух компаний украинского олигарха Игоря Коломойского (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), а также 503 объекта недвижимости должников по его делу. Об этом со ссылкой на главу ФССП РФ Дмитрия Аристова пишет РИА Новости.

Речь идет об организациях ООО "Южгазэнерджи" и ООО "Кейтеринг – ЮГ". Решение об изъятии долей компании было принято Кошехабльским районным судом Адыгеи в связи с экстремистской деятельностью олигарха и его партнеров, а также с финансированием украинской армии.

В сентябре 2023 года суд на Украине предъявил Коломойскому обвинения по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем. Шевченковский суд арестовал бизнесмена на два месяца с возможностью внесения залога в 509 миллионов гривен (около 13,8 миллиона долларов).

Позже правоохранительные органы Украины предъявили новые обвинения Коломойскому в организации подделки документов на перевод средств, приобретении и распоряжении имуществом, полученным преступным путем, а также организации завладения чужим имуществом организованной группой в особо крупных размерах.

В ноябре того же года распорядительная дирекция имущества в Крыму выставила на аукцион национализированную недвижимость Игоря Коломойского в поселке Партенит в Алуште.

