Глава МВД Германии Зеехофер подал прошение об отставке

2 июля, 14:57
Фото: wikimedia.org/ Michael Lucan / по лицензии CC BY-SA 3.0
Глава МВД Германии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер может покинуть оба поста. Он уже подал прошение об отставке, сообщает газета Bild.
Возможная причина заключается в конфликте, разгоревшемся в альянсе с социал-демократами (ХДС/ХСС) по вопросу миграционной политики.
Лидер ХДС, канцлер Ангела Меркель не поддержала план, разработанный Зеехофером в сфере миграции.
Masterplan Migration подразумевал запрет на въезд в страну беженцев без документов, а также тех, кому уже было отказано в предоставлении убежища.
Меркель, в свою очередь, выступила за общеевропейское решение проблемы. По ее мнению, предложение лидера ХСС противоречит европейским нормам и немецкому законодательству.
Ранее сообщалось, что Меркель приняла ультиматум ХСС по вопросу нелегальных мигрантов. Зеехофер выделил Меркель 14 дней, чтобы решить проблему беженцев на общеевропейском уровне.
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