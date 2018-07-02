Глава МВД Германии Зеехофер подал прошение об отставке

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Глава МВД Германии и председатель Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер может покинуть оба поста. Он уже подал прошение об отставке, сообщает газета Bild.

Возможная причина заключается в конфликте, разгоревшемся в альянсе с социал-демократами (ХДС/ХСС) по вопросу миграционной политики.

Лидер ХДС, канцлер Ангела Меркель не поддержала план, разработанный Зеехофером в сфере миграции.

Masterplan Migration подразумевал запрет на въезд в страну беженцев без документов, а также тех, кому уже было отказано в предоставлении убежища.

Меркель, в свою очередь, выступила за общеевропейское решение проблемы. По ее мнению, предложение лидера ХСС противоречит европейским нормам и немецкому законодательству.

Ранее сообщалось, что Меркель приняла ультиматум ХСС по вопросу нелегальных мигрантов. Зеехофер выделил Меркель 14 дней, чтобы решить проблему беженцев на общеевропейском уровне.