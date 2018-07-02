Госдума одобрила поправки в соглашение с Латвией о взаимных поездках

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Госдума РФ одобрила поправки в российско-латвийское соглашение об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий. Изменения позволят снять ограничения по сроку пребывания граждан в странах-соседях.

"Одобрить проект ФЗ "О ратификации соглашения о внесении изменений в соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Латвийской Республики об упрощении взаимных поездок жителей приграничных территорий РФ и Латвии от 20 декабря 2010 года" и внести его в Государственную думу в установленном порядке", – говорится на сайте Правительства.

Также, согласно нововведениям, жителям, выезжающим в соседнюю страну, теперь не будут проставлять в паспортах штампы о прохождении пограничного контроля.

Кроме того, 28 июня кабмин решил подготовить законопроекты о введении электронных трудовых книжек до 29 октября 2018 года.