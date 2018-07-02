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2 июля, 13:30

Песков: Путин не планирует встречу с сенаторами США в России

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет в планах проводить встречу с сенаторами США, которые приехали в Россию, чтобы провести дипломатические встречи с официальными лицами. Об этом передает "РИА Новости".

"Что касается визита сенаторов, то, безусловно, мы удовлетворены тем, что подобные контакты осуществляются. В графике президента пока что таких встреч не значится, но мы знаем, что у американских законодателей здесь запланированы очень обширные контакты с коллегами", – рассказал пресс-секретарь президента.

Песков также отметил, что межпарламентские связи очень важны для внешней политики РФ.

Члены американского сената приехали с визитом в Москву и Санкт-Петербург 30 июня для проведения встреч с российскими официальными лицами. Делегация обеих палат под предводительством сенатора-республиканца Ричарда Шелби пробудет в России до 5 июля.

Ранее советник американского президента по нацбезопасности рассказал о том, что Дональд Трамп не исключил возможную отмену санкций и признание Крыма российским.

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