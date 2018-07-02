Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров пришел на заседание Госдумы в форме футбольного болельщика. Свой необычный "дресс-код" он объяснил обещанием, которое дал перед матчем между сборными России и Испании на ЧМ-2018. Об этом передает Агентство "Москва".
"Я пообещал, если мы выиграем, то приду в таком виде на комитет", – объяснил Макаров.
Сборная России обыграла команду Испании в матче одной восьмой финала ЧМ-2018 и вышла в четверть турнира. Игра в "Лужниках" завершилась со счетом 1:1 (4:3).
Ранее рэп-исполнитель T-killah опубликовал в соцсетях видео, где ему делают татуировку на лице "РОССИЯ ИГОРЬ". Рэпер заявил, что совершит этот смелый поступок, если сборная России победит в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу против Испании.
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