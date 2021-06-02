В Совфеде прокомментировали денонсацию Договора по открытому небу

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал решение о денонсации Договора по открытому небу (ДОН) ответом на соответствующее решение Соединенных Штатов. Своим мнением он поделился в беседе с RT.

Сенатор подчеркнул, что Россия выступала за продление действия договора. Он также добавил, что Москва не получила от европейских стран никаких гарантий того, что результаты их контроля за российской территорией не будут переданы в Вашингтон.

"Поэтому наше решение является ответом на то решение, которое было принято прежде всего США и в принципе молчаливо было поддержано значительной частью стран Евросоюза", – заключил Цеков.

Ранее Совет Федерации единогласно одобрил закон о денонсации Договора по открытому небу.

В мае прошлого года США запустили процедуру выхода из ДОН. Она завершилась 22 ноября. В ответ на это решение 15 января МИД России объявил о запуске внутригосударственных процедур по выходу из договора.

Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму Владимиром Путиным 11 мая. После единогласного одобрения депутатами нижней палаты российского парламента он перешел в Совфед.

