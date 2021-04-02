В МИД рассчитывают на соблюдение норм мореплавания в районе "Северного потока – 2"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Россия исходит из того, что все нормы мореплавания в районе проведения работ по укладке трубопровода "Северный поток – 2" будут строго соблюдаться, сообщил замминистра иностранных дел Александр Грушко.

По словам замглавы МИД, в РФ считают, что этот проект отвечает интересам укрепления энергобезопасности Европы и отношение к нему будет именно таким.

Грушко добавил, что Москва уверена в том, что проект будет реализован к концу 2021 года и никакие действия, препятствующие строительству трубопровода, не будут предприниматься.

"У нас есть полная уверенность в том, что проект будет завершен до конца и с течением многих лет будет оставаться символом крепкого и здорового энергосотрудничества России и стран ЕС. В этом контексте, конечно, мы рассчитываем на то, что не будет предприниматься никаких действий, которые противоречили бы реализации этого проекта", – цитирует его ТАСС.

Накануне оператор строительства "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG заявил о повышенной активности иностранных военных кораблей и самолетов в зоне строительства. В компании отмечали, что действия зарубежной техники носят спланированный и провокационный характер.

Оперативное командование польских вооруженных сил в Twitter ответило, что ВМС Польши полностью соблюдают международное право. Военная техника страны не участвует в провокационной деятельности. При этом в ведомстве признали факт осуществления регулярных патрульных и разведывательных рейсов на Балтике.

Ранее способное достроить "Северный поток – 2" судно "Академик Черский" прибыло к месту укладки газопровода. Готовность газопровода оценивают на 95%. Осталось уложить около 121 километра (5%) от его общей протяженности.