Вице-президент и министр нефти Венесуэлы отложили визиты в Россию

Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами и министр нефти Мануэль Кеведо отменили визиты в Россию на этой неделе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.
"Их приезд в Россию перенесен", − уточнил собеседник агентства, добавив, что из-за этого "формат проведения заседания российско-венесуэльской межправительственной комиссии будет изменен". По словам источника, российско-венесуэльские переговоры состоятся, но на более низком уровне, чем планировалось изначально.
"Работа над соглашениями в различных отраслях, в том числе энергетике, будет продолжена", − заверил собеседник агентства.
В аппарате вице-премьера Юрия Борисова, который является сопредседателем комиссии с российской стороны, пояснили, что "речи об отмене мероприятия не идет", а формат встречи и состав участников еще не определены. Сам Юрий Борисов не будет присутствовать на переговорах, так как от Венесуэлы на заседание приедет заместитель сопредседателя. "Логично, что и с российской стороны на заседании будет тоже заместитель", − пояснили в аппарате вице-премьера.
Заседание российской-венесуэльской межправительственной комиссии было запланировано на 4−5 апреля. Оно должно было состояться в Москве. Предполагалось, что стороны подпишут соглашения в области экономики, торговли и энергетики.
Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность обсудить с Владимиром Путиным кризис в Венесуэле. Американский лидер рассказал о своих планах на пресс-конференции во Флориде. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что администрация президента США пока не обращалась с запросом о телефонном разговоре с Путиным.
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