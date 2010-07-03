Темы дня

ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

17:49

Вице-президент и министр нефти Венесуэлы отложили визиты в Россию

политика экономика

17:49

Поделиться в социальных сетях:

Фото: ТАСС/EPA/Cristian Hernandez

Вице-президент Венесуэлы Тарек Эль-Айссами и министр нефти Мануэль Кеведо отменили визиты в Россию на этой неделе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

"Их приезд в Россию перенесен", − уточнил собеседник агентства, добавив, что из-за этого "формат проведения заседания российско-венесуэльской межправительственной комиссии будет изменен". По словам источника, российско-венесуэльские переговоры состоятся, но на более низком уровне, чем планировалось изначально.

"Работа над соглашениями в различных отраслях, в том числе энергетике, будет продолжена", − заверил собеседник агентства.

В аппарате вице-премьера Юрия Борисова, который является сопредседателем комиссии с российской стороны, пояснили, что "речи об отмене мероприятия не идет", а формат встречи и состав участников еще не определены. Сам Юрий Борисов не будет присутствовать на переговорах, так как от Венесуэлы на заседание приедет заместитель сопредседателя. "Логично, что и с российской стороны на заседании будет тоже заместитель", − пояснили в аппарате вице-премьера.

Заседание российской-венесуэльской межправительственной комиссии было запланировано на 4−5 апреля. Оно должно было состояться в Москве. Предполагалось, что стороны подпишут соглашения в области экономики, торговли и энергетики.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность обсудить с Владимиром Путиным кризис в Венесуэле. Американский лидер рассказал о своих планах на пресс-конференции во Флориде. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что администрация президента США пока не обращалась с запросом о телефонном разговоре с Путиным.

политика экономика

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика