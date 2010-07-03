В Госдуме прокомментировали укрепление Украиной границы с РФ

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Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал известие о том, что Украина приступила к активному укреплению границы с Россией в рамках проекта "Стена".

По его словам, это не новая инициатива, заниматься этим украинская сторона начала еще в 2015 году. "По моему, они уже потратили значительные деньги, которые выделил МВФ. Куда эти деньги делись, непонятно", – цитирует Чепа RT.

Ранее сообщалось, что Украина начала активно укреплять границу с Россией. Работы уже начались в Луганской области, где проводится установка заграждений и противотранспортных рвов.

Кроме того, 1 апреля перестал действовать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной. Подписан он был 31 мая 1997 года и вступил в действие 1 апреля 1999 года. Таким образом, он просуществовал 20 лет.

Соглашение предусматривало стратегическое партнерство двух стран. Оно было заключено сроком на десять лет с автоматическим продлением на следующие десятилетия.

По мнению экспертов, никаких критических последствий прекращения действий договора не будет, поскольку Киев давно перестал исполнять свои обязательства в рамках соглашения.