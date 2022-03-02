Посол РФ в Великобритании не исключил разрыв дипотношений с Лондоном

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Российский посол в Лондоне Андрей Келин не исключил возможность разрыва дипломатических отношений между РФ и Великобританией на фоне текущего кризиса.

"Такая возможность сохраняется всегда, но мы не в состоянии войны", – сказал он в эфире канала "Россия 24".

Келин пояснил, что разрыв дипломатических отношений предусматривает, что посольство РФ в Лондоне должно покинуть страну, равно как и посольство Великобритании в Москве будет вынуждено покинуть Россию.

Ранее в МИД Великобритании заявили, что власти страны приняли решение заморозить активы трех российских банков – ВЭБ, Совкомбанка и "Открытия".

Также британские власти внесли в санкционный список Сбербанк. Ограничения затрагивают его корреспондентские счета и предусматривают запрет на осуществление клиринговых операций в фунтах стерлингов.

24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.