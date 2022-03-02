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политика

13:56

СМОМ: мнения по Украине отдельных депутатов не являются позицией совета

политика

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Совет муниципальных образований столицы заявил, что заявления о специальной военной операции РФ по защите ЛНР и ДНР в средствах массовой информации и соцсетях отдельных парламентариев не являются официальным мнением московских представительных органов местного самоуправления, сообщает пресс-служба СМОМ.

"Отдельные депутаты публикуют свое частное мнение о ситуации на Украине и спецоперации российских вооруженных сил. Эти заявления являются личным мнением депутатов и не относятся к официальным решениям советов депутатов как представительных органов местного самоуправления", – отметили в совете.

В СМОМ также заявили, что для утверждения официальных сообщений следует организовывать заседания советов депутатов и принимать решения большинством голосов от установленной численности.

Кроме того, в совете также напомнили об уголовной ответственности за публикацию неправдивой информации в Сети.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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Сюжет: Ситуация в Донбассе

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