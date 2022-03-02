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Украина закрыла судоходство в северо-западном районе Черного моря, сообщает Генштаб украинских вооруженных сил в Facebook-аккаунте.

"В целях безопасности гражданского судоходства военно-морскими силами ВС Украины было закрыто судоходство в северо-западном районе Черного моря", – заявили в ведомстве.

До этого украинское министерство инфраструктуры сообщало, что государство ведет подготовку документов о запрете для кораблей РФ на вход в территориальные воды и порты страны, а также о запрете для судов Украины на вход в порты России.

Ранее объявили о запрете на заход российских судов в свои порты Великобритания и Канада.

Глава Минтранса заявлял, что Великобритания стала первой страной, которая приняла закон о полном запрете для всех судов, связанных с РФ, входить в британские порты.

Предлагала закрыть европейские порты для российских судов из-за специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР и Испания.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.