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Украина закрыла судоходство в северо-западном районе Черного моря, сообщает Генштаб украинских вооруженных сил в Facebook-аккаунте.
"В целях безопасности гражданского судоходства военно-морскими силами ВС Украины было закрыто судоходство в северо-западном районе Черного моря", – заявили в ведомстве.
До этого украинское министерство инфраструктуры сообщало, что государство ведет подготовку документов о запрете для кораблей РФ на вход в территориальные воды и порты страны, а также о запрете для судов Украины на вход в порты России.
Ранее объявили о запрете на заход российских судов в свои порты Великобритания и Канада.
Глава Минтранса заявлял, что Великобритания стала первой страной, которая приняла закон о полном запрете для всех судов, связанных с РФ, входить в британские порты.
Предлагала закрыть европейские порты для российских судов из-за специальной военной операции РФ по защите ДНР и ЛНР и Испания.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны Вооруженных сил Украины попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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