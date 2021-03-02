Лукашенко раскрыл детали переговоров с Путиным в Сочи

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Дружинин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко раскрыл некоторые подробности переговоров с Владимиром Путиным, которые прошли в Сочи на прошлой неделе. Об этом сообщает RT.

"Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 – это полная брехня и выдумки", – заявил Лукашенко.

По его словам, на переговорах удалось обсудить десятки вопросов. Лукашенко отметил, что ряд вопросов по итогам переговоров будет обсуждаться на уровне глав правительств и руководства силового блока, "прежде всего министра обороны, госсекретаря".

"Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений", – рассказал белорусский лидер.

22 февраля Путин и Лукашенко встретились в Сочи. В ходе встречи, которая длилась более шести часов, российский лидер заявил, что механизмы взаимодействия, которые существуют между Россией и Белоруссией, отлажены. Он также добавил, что народы России и Белоруссии очень близки. Их объединяет культура, язык, религия, история.