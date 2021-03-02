Эксперт оценил заявление главы "Нафтогаза" о "Северном потоке – 2"

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Запуск "Северного потока – 2" в ближайшие годы не приведет к уменьшению доходов Украины в связи с действием пятилетнего контракта на транзит газа через ее территорию, заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя заявление главы правления НАК "Нафтогаз" Андрея Коболева о готовности к запуску газопровода. Об этом сообщает RT.
"Проблема "Северного потока – 2" для Украины заключается в двух вещах: во-первых, это доходы просто банально за то, что там лежит труба. Ее построили еще в советское время, Украина получает за это деньги, особо не вкладываясь в модернизацию… Постепенно труба все равно теряет свою надежность, поэтому они теряют деньги, но их потеря не произойдет с запуском "Северного потока – 2". Дело в том, что в конце 2019 года был подписан пятилетний контракт на транзит газа через Украину с наличием условия "качай или плати"… Поэтому запуск "Северного потока – 2" еще четыре года не приведет к уменьшению доходов", – объяснил эксперт.
По словам Юшкова, другой проблемой для Украины является вопрос ее газоснабжения, поскольку весь импортируемый ею газ – российский. Украинские компании покупают газ при посредничестве европейских трейдеров, которые приобретают его у "Газпрома", пояснил эксперт.
"Поэтому, когда останавливается транзит, соответственно, схемы виртуального реверса будут невозможны и нужно будет действительно физически качать газ из Европы на Украину. Это более затратный вариант", – отметил Юшков.
По его мнению, заявление Коболева адресовано самим украинцам: чтобы их успокоить. Также эксперт подчеркнул, что российская сторона всегда предлагала Украине сотрудничество, но получала отказ.
"Поэтому здесь больше эмоций, и пенять надо на себя", – подытожил Юшков.
Ранее Коболев объявил, что Украина готова к запуску трубопровода "Северный поток – 2", и подчеркнул, что дефицита газа в стране не ожидается. Этому способствуют наличие подземных хранилищ топлива и интеграция в газотранспортную систему Европы.
Проект газопровода "Северный поток – 2" подразумевает строительство двух ниток магистрали от побережья России через Балтийское море до Германии. Частично проект затрагивает территориальные воды Финляндии, Швеции и Дании.
Против проекта активно выступают в США. Вашингтон неоднократно применял в отношении РФ санкции, которые ограничивали работу над газопроводом. Позже санкции затронули и международных партнеров проекта.
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