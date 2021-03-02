В Крыму ответили на условия Авакова по возобновлению подачи воды

Фото: ТАСС/Сергей Плачков
В Крыму отвергли условия главы МВД Украины Арсена Авакова по возобновлению подачи воды на полуостров. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее Аваков выразил мнение, что Украина не должна поставлять воду в Крым до его возвращения под контроль Киева. В ответ на это депутат крымского парламента Алексей Черняк заявил, что полуостров справится со всеми вызовами и проблемами, но не вернется в состав Украины.
"С такой поддержкой, которую нам оказывают все граждане России, федеральные власти, Крым будет обеспечен надежным и устойчивым водоснабжением", – подчеркнул Черняк.
Он отметил, что украинские власти постоянно делают одни и те же заявления по Крыму. Подобную позицию Киева депутат посчитал смешной.
"Крымчане знали, на что шли, поэтому сворачивать, а уж тем более возвращаться, никто даже не думает", – заключил Черняк.
Ранее постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич сообщил о планах украинской стороны закончить строительство дамбы на 107-м километре Северо-Крымского канала. Согласно заявлению политика, это полностью исключит попадание воды на полуостров.
Позднее глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям Альберт Кангиев назвал данный план украинских властей смешным. Он подчеркивал, что вода Северо-Крымский канал не поступает уже на протяжении 6 лет.
Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в 2014 году после проведения референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран мира результаты референдума не признали.
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