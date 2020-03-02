Песков прокомментировал сообщение, что Путин возглавит список ЕР на выборах

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о выдвижении Владимира Путина от "Единой России" на выборах в Госдуму, сообщает "Газета.ру".

Ранее появилась информация, согласно которой президент возглавит список "Единой России" на ближайших выборах в нижнюю палату парламента.

Песков прокомментировал эти сведения, назвав их преждевременными. Он отметил, что в настоящий момент в данном направлении работа не ведется.

Ранее Путин рассказал, что Россия не планирует ни с кем воевать. В то же время он отметил, что страна создаст такие условия, чтобы страны не решались на ведение боевых действий с Россией.

Также стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган встретится с Владимиром Путиным в Москве 5 марта.