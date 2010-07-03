Глава ЮНЕСКО впервые посетит Россию

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Глава ЮНЕСКО Одре Азуле планирует приехать в Россию 5 марта. Это будет ее первый визит в Москву с момента вступления в должность.

"Целью этого визита является подтверждение связей между ЮНЕСКО и Россией, чье участие в деятельности ЮНЕСКО является историческим, во всех областях компетенций организации", – цитирует ТАСС сообщение пресс-службы организации.

В планах Азуле встреча с Владимиром Путиным и членами Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, а также посещение Московского Кремля.

Азуле стала генеральным директором ЮНЕСКО в 2017 году. В 2016-2017 годах была министром культуры и массовых коммуникаций во Франции. Активно участвовала в продвижении совместных инициатив Франции, ЮНЕСКО и ОАЭ по проблемам охраны культурного наследия в зонах конфликтов.