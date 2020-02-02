Песков рассказал о трудоустройстве всех экс-членов кабмина

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков завил, что все бывшие члены правительства, которое ушло в отставку в январе 2020 года, устроены. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Россия-1".



29 января Владимир Путин провел встречу с бывшими членами правительства. Глава государства выразил надежду, что они будут использовать свой опыт для решения задач на новых рабочих местах и вместе составят единую расширенную команду. Он подчеркнул, что рассчитывает на них.

Российский лидер отметил, что кабмин во главе с Дмитрием Медведевым сделал много полезного для стратегического развития страны, хотя работал в непростых условиях.

По оценке Путина, для кабинета министров было непросто определить цели национального развития, разработать национальные проекты для их достижения и работать над развитием экономики и соцсферы страны. Он поблагодарил бывших членов правительства за их труд.

15 января правительство в полном составе ушло в отставку. Новым премьером стал возглавлявший ФНС России Михаил Мишустин. 21 января был объявлен полный состав нового кабмина. При этом многие старые члены правительства получили новые должности.

Медведеву глава государства предложил стать зампредседателя Совета безопасности РФ. Для этого он внес в Госдуму законопроект, которым в Совбезе РФ вводится эта новая должность.