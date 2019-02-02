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17:28

В Сирию направят гуманитарный конвой

политика общество

17:28

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Фото: ТАСС/NewsTeam/Тимур Абдуллаев

Второй гуманитарный конвой согласован и отправится в лагерь беженцев "Рукбан" в Сирию через несколько дней.

"Новый гуманитарный конвой в "Рукбан" уже согласован. Отправка должна начаться через несколько дней", – сказал осведомленный источник, передает РИА Новости.

Ранее заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок заявил, что второй гуманитарный конвой из 100 грузовиков готов отправится в лагерь беженцев "Рукбан".

Его отправка согласована с правительством Сирии, международной коалицией и войсками РФ. Лагерь беженцев "Рукбан" находится на границе Сирии и Иордана. В нем находится около 42 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что израильские военнослужащие попали под обстрел на границе с Сирией.

политика общество

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