В ЛНР сообщили о переброске элитных резервов ВСУ на два направления

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Вооруженные силы Украины ведут переброску элитных бригад состава на краснолиманское и купянское направления. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"В зоне ответственности Народной милиции ЛНР отмечена дополнительная переброска личного состава аэромобильных 80-й, 81-й бригад, а также 95-й ОДШБр", – цитирует его ТАСС.

Марочко уточнил, что подобные действия украинской армии вызваны опасениями прорыва личной линии обороны.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Андреевка в ДНР. Тогда же уточнялось, что ВС РФ осуществляют наступательные действия по освобождению населенного пункта Водяное.

До этого ВКС РФ ликвидировали склад с военными боеприпасами ВСУ под Днепропетровском. На территории складских помещений, по данным российского оборонного ведомства, украинская армия хранила снаряды HIMARS.



ВС РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов в ДНР

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