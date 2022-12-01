11:19Политика
В ЛНР сообщили о переброске элитных резервов ВСУ на два направления
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Вооруженные силы Украины ведут переброску элитных бригад состава на краснолиманское и купянское направления. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"В зоне ответственности Народной милиции ЛНР отмечена дополнительная переброска личного состава аэромобильных 80-й, 81-й бригад, а также 95-й ОДШБр", – цитирует его ТАСС.
Марочко уточнил, что подобные действия украинской армии вызваны опасениями прорыва личной линии обороны.
Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Андреевка в ДНР. Тогда же уточнялось, что ВС РФ осуществляют наступательные действия по освобождению населенного пункта Водяное.
До этого ВКС РФ ликвидировали склад с военными боеприпасами ВСУ под Днепропетровском. На территории складских помещений, по данным российского оборонного ведомства, украинская армия хранила снаряды HIMARS.
ВС РФ взяли под контроль несколько населенных пунктов в ДНР
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