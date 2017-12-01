Эксперт рассказал о попытке разрушить администрацию Трампа

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Директор Фонда изучения США имени Рузвельта при МГУ Юрий Рогулев заявил, что в американском правительстве могут существовать разногласия. Однако нынешние публикации об американском лидере Дональде Трампе и госсекретаре Рексе Тиллерсоне призваны разрушить администрацию президента США, считает он.

Рогулев напомнил, что информация о противоречиях между ними появлялась неоднократно, например, летом. "Но вот эти публикации, с моей точки зрения, имеют одну цель – разрушить администрацию Дональда Трампа, не дать ей возможности спокойно работать. Используется повод, чтобы вбить клин, потому что пост госсекретаря – один из основных после президента", – приводит RT мнение эксперта.

Он полагает, что слухи могут распускать демократы. Они поддерживают точку зрения о том, что Трамп не в состоянии быть президентом США, пояснил Рогулев. Так они делают обстановку невыносимой, чтобы американский лидер ушел сам или его заставили сделать это обстоятельства.

Ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что у Трампа и Тиллерсона есть разногласия. Появились новости о том, что Тиллерсона планируют снять с должности и заменить его на директора ЦРУ Майкла Помпео. Однако в Белом доме это опровергли.