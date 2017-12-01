Анатолий Антонов оценил потенциал отношений России и США

1 декабря, 04:03
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
Российский посол Анатолий Антонов уверен, что у России и США есть потенциал для совместной борьбы за мир и безопасность. Об этом дипломат заявил на встрече со студентами Миддлберийского колледжа в США.
"Таких положительных примеров взаимодействия достаточно много. Но наш потенциал совместной борьбы за мир и безопасность, за разоружение, укрепление нераспространения и контроля за вооружением далеко не исчерпан. Мы можем сделать гораздо больше при уважительном отношении к национальным интересам друг друга", – цитирует РИА Новости Анатолия Антонова.
Коснувшись вопросов глобальной безопасности, посол подчеркнул, что Россия выступает за снижение ядерного противостояния, но при условии взаимоприемлемых решений.
При этом Антонов раскритиковал выход США из Договора по противоракетной обороне (ПРО). Он уверен, что это решение подорвало стратегическую стабильность.
"Уверен, что это решение США не было обусловлено поиском ответа на реальные угрозы, не являлось адекватным ответом на них и не решало поставленных задач. Это было политическое решение, отразившее односторонний подход, подорвавший стратегическую стабильность", – отметил посол.
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